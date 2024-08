Camion si ribalta sopra un’auto, muore una donna di 54 anni

TORRE DE’ ROVERI (BG) – Drammatico incidente poco dopo le ore 13 di oggi, a Torre De’ Roveri (BG), lungo la Strada Statale 671 della Valseriana, all’altezza della Galleria Montenegrone.

Per cause ancora in fase di accertamento, un camion si è ribaltato sopra un’auto guidata da una donna di 54 anni. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. L’uomo alla guida del mezzo pesante, 51 anni, è stato trasportato all’ospedale di Bergamo in codice rosso (molto critico) con traumi alla schiena e a un braccio.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.