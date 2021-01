Cernobbio. Esce di strada e precipita in un cantiere, morto un uomo di 60 anni

CERNOBBIO – Un uomo di 60 anni ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Davide Bernasconi a Cernobbio.

L’allarme è scattato poco prima delle 15. Stando a quanto appreso l’uomo sarebbe uscito di strada finendo con la sua auto in un cantiere sottostante. Sul posto si sono portati in codice rosso i Vigili del Fuoco, l’ambulanza, l’automedica e i Carabinieri.

Nonostante la mobilitazione dei soccorsi per il 60enne non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo.