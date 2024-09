Cesano Maderno. Incidente sul lavoro: cade da una scala, muore 75enne

La tragedia si è consumata questa mattina, lunedì, in un’azienda di via Geremia Bonomelli

I soccorsi, subito allertati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 75enne

CESANO MADERNO – Tragedia in un’azienda di Cesano Maderno, situata in via Geremia Bonomelli, dove questa mattina, lunedì, poco dopo le 9:30, un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, cadendo da una scala.

Al momento, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli su quanto accaduto, ma da quanto è emerso il 75enne per cause ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso l’equilibrio cadendo da circa 2 metri e mezzo di altezza. Una caduta che purtroppo gli è stata fatale.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti un’auto medica, un’ambulanza, il personale dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salute), i Vigili del Fuoco di Cesano Maderno e la Polizia Locale, che ora avrà il compito di fare chiarezza su quanto avvenuto, indagando sulla dinamica e sulle responsabilità legate al tragico evento.