Como, aggressione nella notte al Sant’Anna, feriti due vigilantes

L’episodio è accaduto intorno alle 2

Un uomo probabilmente ubriaco ha aggredito due vigilantes, lievemente feriti

COMO – Aggressione nella notte all’Ospedale Sant’Anna di Como. Vittime due vigilantes, assaliti da un uomo sotto effetto di alcool e probabilmente stupefacenti. E’ successo tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.

I vigilantes sarebbero intervenuti per tranquillizzare l’uomo che aveva precedentemente litigato con altri pazienti e continuava a dare problemi all’interno dell’ospedale. Invece di calmarsi però ha aggredito gli i due operatori di vigilanza. Fortunatamente per loro nessuna grave conseguenza.

Sull’episodio è intervenuto anche il Direttore Generale dell’Asst Lariana Fabio Banfi che ha espresso massima solidarietà ai due vigilanti vittima dell’aggressione: “Rispetto a quanto accaduto questa notte in pronto soccorso, mi preme sottolineare che fortunatamente si tratta di episodi per noi non frequenti. E’ stato un evento deprecabile ed è grazie alla nuova organizzazione e al potenziamento dell’attività di sorveglianza, che le conseguenze sono state fortunatamente contenute. L’aggressione, infatti, avrebbe potuto avere ben altre dimensioni se si fosse verificata fuori dal pronto soccorso. Proprio per garantire una maggiore sicurezza, ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori, dallo scorso mese di agosto, dalle 21.30 alle 5.30, la porta principale dell’ospedale viene chiusa e chiunque abbia bisogno deve passare dall’ingresso del pronto soccorso dove è stata concentrata la presenza della vigilanza. Rispetto alla comunicazione dei sindacati per riattivare il tavolo per la sicurezza, ne prendo atto e attendo fiducioso che vengano proposti ulteriori miglioramenti”.