L’arresto nella notte tra domenica e lunedì da parte dei Carabinieri di Erba

Il 32enne, con problemi di tossicodipendenza, era stato già denunciato dalla madre per maltrattamenti in famiglia

ALBAVILLA – Un uomo di 32 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Erba nella notte tra domenica e lunedì ad Albavilla, per tentato furto.

Come appreso, l’uomo, senza fissa dimora, pregiudicato e tossicodipendente, ha cercato di entrare in casa della madre ad Albavilla. Nei giorni scorsi il 32enne era stato denunciato dalla stessa per maltrattamenti in famiglia dopo continue vessazioni subite da parte del figlio.

L’arresto di questa notte rientra nel fascicolo dei maltrattamenti. L’uomo è stato accompagnato in carcere in attesa di convalida.