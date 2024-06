Dramma a Brembio, 18enne muore schiacciato da un mezzo agricolo

BREMBIO (LO) – Drammatico incidente sul lavoro a Brembio, in provincia di Lodi, dove un 18enne è morto dopo essere stato schiacciato da un componente di un macchinario agricolo, una seminatrice. La tragedia si è consumata poco prima delle ore 10 di oggi, giovedì 20 giugno, in una azienda agricola di via Cavour.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Codogno e dei tecnici dell’ATS. Subito sono stati allertati i soccorsi ma, purtroppo, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Sul posto l’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, vani i tentativi di salvare la vita al giovane.

Ad assistere alla tragedia anche un ragazzo di 20 anni che non è rimasto coinvolto direttamente nell’incidente ma è stato trasportato sotto choc all’ospedale di Codogno.