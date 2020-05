Drammatico incidente a Esine, morte due ragazze di 19 e 20 anni

ESINE (BS) – Due giovani ragazze di 19 e 20 anni hanno perso la vita nella serata di ieri, 29 maggio, in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 42 del Tonale. Erano quasi le 22.30 quando è avvenuto il terribile schianto frontale tra due auto. Sul posto si sono precipitate quattro ambulanze, due elicotteri, due squadre di Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Drammatico lo scenario che si è parato davanti agli occhi dei soccorritori con le due auto che sono andate letteralmente distrutte nel violentissimo scontro che si è trasformato in un bollettino di guerra: due giovanissime ragazze, una di soli 19 e l’altra di 20 anni, non ce l’hanno fatta, inutili tutti i tentativi di soccorso. Nell’incidente sono rimaste ferite altre quattro persone, alcune in gravi condizioni, si tratta di quattro uomini di 30, 38 e due di 40 anni.

Spetterà alle forze dell’ordine intervenute sul posto stabilire l’esatta dinamica del gravissimo incidente.