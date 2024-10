Drammatico schianto tra un’auto e una moto, morto un uomo di 53 anni

ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) – Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 1 ottobre, ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo. Mancavano pochi minuti alle 18 quando, in via Aldo Moro, un’auto e una moto si sono scontrate. A seguito dell’impatto il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza e le forze dell’ordine. Per il motociclista, Tiziano Locatelli di 53 anni, non c’è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.