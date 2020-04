CARNAGO (VA) – I cadaveri di due persone, una donna 61enne e un uomo 62enne, sono stati ritrovati questa mattina, poco dopo la 10.35, in un appartamento in via Kennedy, a Carnago, in provincia di Varese.

La morte delle due persone è ancora avvolta dal mistero, la definizione dei contorni della tragica vicenda è affidata alle indagini dei carabinieri.