Faggeto Lario. Cadavere nel lago recuperato dai Vigili del Fuoco

FAGGETO LARIO – Tragico rinvenimento nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 aprile, nelle acque del lago a Faggeto Lario. Il cadavere di un uomo è stato recuperato nei pressi di un cantiere nautico dai Vigili del Fuoco allertati dalla centrale operativa del soccorso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri.

Poche al momento le informazioni disponibili: il cadavere è stato rinvenuto completamente vestito, privo di documenti ma con alcuni effetti personali in tasca tra cui un cellulare. Nessun segno di violenza è stato riscontrato ma visto il tempo di permanenza in acqua per ulteriori dettagli potranno si dovrà attendere l’autopsia.

Il corpo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.