Giussano. 24enne accoltellata alla schiena fuori da un supermercato

GIUSSANO (MB) – Una ragazza di 24 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Germanedo di Monza dopo essere stata accoltellata alla schiena fuori da un supermercato di Giussano (MB). L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 9 dicembre. Le forze dell’ordine hanno avviato subito le indagini per trovare il responsabile.

È stato rintracciato e fermato a Stradella (PV) l’ex fidanzato della giovane che era ai domiciliari proprio per una precedente aggressione nei confronti della stessa. La giovane è ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per ricostruire tutto l’accaduto.