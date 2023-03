Grave infortunio a Morbegno: 50enne colpito da una pianta

L’uomo stava effettuando dei lavori di potatura

E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo in codice rosso

MORBEGNO – Colpito alla testa da una pianta mentre effettuava delle operazioni di potatura.

E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni l’uomo di 50 anni rimasto gravemente ferito questa mattina, lunedì, mentre stava lavorando in una zona impervia lungo la strada per Albaredo.

L’uomo sarebbe stato colpito da una pianta mentre stava effettuando dei lavori di potatura riportando un trauma da schiacciamento alla testa.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi con l’invio sul posto, in codice rosso, di automedica, ambulanza, Vigili del Fuoco, carabinieri e personale Ats. In volo si è anche alzato l’elisoccorso che ha provveduto poi a trasportare l’uomo all’ospedale di Bergamo.