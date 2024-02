Il Rotary International festeggia 119 anni e celebra con un concerto a Gallarate

Due set in programma: “Parlando di Pace” e “Buon compleanno Rotary”

Nicola Zeni, Presidente della Fondazione Diabete ETS, presenterà il progetto di ricerca sulla cura definitiva del diabete di tipo 1

LECCO – Il 23 febbraio, l’Associazione “Distretto 2042 del Rotary International“, compie 119 anni e celebra la ricorrenza a Gallarate con un concerto che parlerà di Pace dal suggestivo titolo: “Il Rotary si racconta sulle note avvolgenti della musica classica e jazz“. L’appuntamento è per venerdì 23 febbraio alle 21 al Teatro Condominio di Via Sironi (angolo Via Verdi).

Due saranno i set in programma. Il primo, dal titolo “Parlando di Pace“, sarà dedicato alla musica classica e vedrà dialogare due strumenti apparentemente distanti: il pianoforte e il violino. Il primo per far sprigionare suoni e melodie, “percuote” ogni singola corda con un martelletto, il secondo, invece, le “accarezza” con un archetto di crini di cavallo. Entrambi gli strumenti sono in grado di regalare dolcissime melodie o di sottolineare, con toni “aspri” e irruenti, passione e dramma.

Il violinista Fulvio Liviabella e la pianista Barbara Boni suoneranno brani di Mozart, Tchaikowsky, Rachmaninoff, Massenet e Brams. Le loro esecuzioni dimostreranno che il dialogo è sempre possibile così come è sempre possibile deporre le armi e lavorare per costruire Pace.

Il secondo set sarà interamente dedicato al jazz e avrà come titolo “Buon compleanno Rotary“. Il jazz, un genere musicale, nato nei primi anni del XX secolo, è coetaneo al Rotary e ne è diventato una sorta di colonna sonora.

In questa seconda parte si esibiranno i componenti della Rotary Jazz Society. Beatrice Zanolini (voce), Marcello Noia (sassofono e clarino), Riccardo Vigorè (contrabbasso), Marco Castiglioni (batteria), Joy Mc Good (pianoforte) e la Guest Star Emilio Soana (tromba e flicorno). Attraverso la musica in voga nei diversi momenti storici saranno narrati gli eventi che hanno accompagnato la vita del Rotary fin dalla sua fondazione. Il pianista Joy Mc Good sarà sicuramente una sorpresa per tutti i rotariani.

Tra la prima e la seconda parte del concerto Nicola Zeni, Presidente della Fondazione Diabete ETS, presenterà il progetto di ricerca sulla cura definitiva del diabete di tipo 1, a cui saranno destinati i fondi raccolti durante la serata.