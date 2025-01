Incidente sul lavoro: 27enne muore schiacciato da una balla di fieno

MARCARIA (MN) – Un terribile incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 31 gennaio, ha portato alla morte di un giovane di 27 anni. L’allarme è scattato poco dopo le ore 8 in una azienda agricola di Marcaria (MN) dove il giovane è stato schiacciato da una rotoballa di fieno. Il drammatico incidente è avvenuto in un campo lungo strada Mulino.

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per il giovane lavoratore non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. I Carabinieri e il personale dell’Ats Vapadana dovranno far luce sulla dinamica dell’incidente.