Infortunio sul lavoro in Brianza: muore operaio di 33 anni

SOVICO – Incidente mortale sul lavoro questa mattina, sabato, all’interno di un’azienda di carpenteria metallica situata in via Cascina Greppi a Sovico.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine e del personale di Ats Brianza un ragazzo di 33 anni ha perso la vita mentre stava lavorando.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 con l’invio in posto, in codice rosso di un’ambulanza della Croce Bianca di Besana e dell’automedica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, morto per via dei traumi da schiacciamento subiti.