Lentate sul Seveso. Terribile incidente nella notte: feriti tre ragazzi

L’incidente è avvenuto stanotte, poco dopo l’una, lungo via Manzoni

Sul posto tre ambulanze e i Vigili del Fuoco

LENTATE SUL SEVESO – Terribile incidente questa notte a Lentate sul Seveso in via Manzoni. L’allarme è scattato intorno all’una di notte quando due auto si sono scontrate per motivi al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi.

L’urto è stato particolarmente violento tanto che un’auto si è ribaltata su un fianco mentre l’altra è stata interessata a un principio di incendio. Immediatamente è scattata la mobilitazione dei soccorsi con l’invio sul posto di tre ambulanze che hanno soccorso tre giovani, una ragazza di 16 anni, uno di 19 e uno di 22 anni. Le condizioni di uno di loro sono state giudicate molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto anche i vigili del Fuoco del Comando di Monza con le squadre del distaccamento di Lazzate e di Seregno che hanno operato per soccorrere il conducente rimasto incastrato nell’auto ribaltata e per spegnere il principio di incendio dell’altro mezzo.