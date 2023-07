LISSONE – Tragedia in Brianza: una donna di 58 anni è morta schiacciata da un grosso albero caduto sulla strada. E’ successo intorno alle 16 in via Louis Braille.

In posto si sono subito portati i soccorritori, allertati dai testimoni che hanno assistito alla scena, i Carabinieri e i Vigli del Fuoco: la donna stava camminando per strada quando è stata colpita dal grosso albero caduto a causa del maltempo. A nulla sono valsi i soccorsi, per la donna purtroppo non c’è stato niente da fare.