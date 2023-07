Maltempo. Sei feriti in provincia di Bergamo e Brescia

CAPRIANO DEL COLLE/ TREVIGLIO – Questa mattina il maltempo ha colpito duramente la Lombardia, provocando danni, allagamenti e anche incidenti, sia sul lavoro che in strada.

In un’azienda di Capriano del Colle, provincia di Brescia, due persone sono rimaste ferite da finestre divelte a cause del temporale. Cadute da circa 5/6 metri d’altezza, hanno ferito due uomini di 56 anni, uno a un braccio e a una gamba e l’altro, oltre che al braccio, è rimasto sfregiato alla testa. L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Entrambi, dopo l’intervento di due ambulanze, automedica, Vigili del Fuoco e ATS, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, uno al Poliambulanza e l’altro al Civili di Brescia.

Automobile colpita da una pianta sradicata dal vento invece a Treviglio, in provincia di Bergamo. Il veicolo stava viaggiando su Viale del Partigiano, all’altezza del civico 4, quando sarebbe stato colpito dall’arbusto. Sul mezzo viaggiavano quattro persone: il conducente, una donna di 39 anni, e tre preadolescenti, due di 11 anni e una di 12. La donna alla guida ha riportato un trauma alla schiena, la più grande delle ragazzine traumi minori a schiena e caviglie. Per le due undicenni invece, diagnosticato rispettivamente un trauma alla spalla e uno al torace. Tutte e quattro sono state trasportate all’Ospedale di Treviglio, in codice giallo e verde.

Intervenuti sul posto automedica, due ambulanze e Carabinieri.