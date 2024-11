Milano. Rapina in farmacia, tre minori arrestati dalla Polizia

E’ successo ieri, giovedì

I tre sono entrati in una farmacia con una pistola finta

MILANO – Ieri, giovedì, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato tre minorenni di 14 e 15 anni per la rapina aggravata in concorso commessa ai danni di una farmacia in via Solari.

Intorno alle 11:30 gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato i tre minori, i quali dopo aver fatto accesso all’interno della farmacia, armati di una pistola – risultata poi essere finta – hanno asportato il fondo cassa di 480 euro per poi darsi alla fuga a piedi, venendo rintracciati in uno stabile nelle vicinanze.

