Milano. Travolta e uccisa da un camion, muore mamma di 34 anni

E’ successo poco prima delle 10 in viale Renato Serra, il camion è fuggito dopo l’incidente

Illesi i figli della donna, due gemellini di un anno, e la nonna, che stavano attraversando la strada con lei

MILANO – Drammatico incidente questa mattina poco prima delle 10 a Milano in viale Renato Serra. Una donna di 34 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion pirata mentre stava attraversando la strada con i due figli gemelli di un anno e la nonna di 59 anni.

Stando a quanto appreso il camion sarebbe passato col rosso, fuggendo dopo l’incidente senza fermarsi a prestare aiuto. In posto in codice rosso due automediche, tre ambulanze e la Polizia Locale.

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per la donna di 34 anni, madre dei due bambini, morta sul colpo per le ferite riportate. Illesi ma trasportati in Ospedale per gli accertamenti del caso i due minori e la nonna di 59 anni.