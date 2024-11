Monza. Furto nella notte all’Iper “Il Maestoso”, arrestato 22enne

Il giovane non nuovo a simili episodi, nell’ultimo mese aveva messo a segno almeno cinque furti analoghi

MONZA – Notte movimentata a Monza, dove gli agenti della Questura di Monza e Brianza hanno tratto in arresto un giovane italiano di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, dopo un furto avvenuto presso il supermercato “Iper Il Maestoso”.

L’intervento è scattato intorno all’1:15, quando gli addetti alla vigilanza hanno segnalato la presenza di un uomo con il volto coperto, intento a forzare le porte d’ingresso dell’esercizio commerciale in via Sant’Andrea. Le Volanti si sono precipitate sul posto e, constatato che la porta era stata effettivamente divelta, hanno subito circondato l’edificio per impedire la fuga del responsabile.

L’operazione si è conclusa rapidamente. Gli agenti, entrati nel supermercato, hanno individuato e bloccato il sospetto: un giovane vestito con una tuta scura, un cappellino da baseball e una mascherina. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di merce per un valore di circa 1.620 euro, tra cui numerose bottiglie di alcolici di pregio, sottratte dall’area vineria del supermercato. L’uomo aveva anche rimosso i dispositivi antitaccheggio per cercare di eludere i controlli.

Non solo: il 22enne portava con sé un televisore da 50 pollici, in parte danneggiato, che le indagini hanno successivamente ricollegato a un altro furto avvenuto poco prima in un locale commerciale vicino all’ospedale di Monza. In quel caso, l’ingresso era stato forzato danneggiando la veranda esterna.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno inoltre rivelato che il giovane non era nuovo a simili episodi. Nell’ultimo mese, infatti, aveva messo a segno almeno cinque furti analoghi, circostanza che lo aveva già portato ad essere sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Per i fatti della notte, il 22enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato. Dopo l’udienza per direttissima, tenutasi nella mattinata del 14 novembre, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora presso il comune di residenza.

Il Questore di Monza e Brianza ha inoltre emesso nei confronti del giovane un foglio di via obbligatorio dai comuni di Monza e Meda, a ulteriore tutela della sicurezza pubblica.