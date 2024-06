Ponte Lambro. Si tuffa nel fiume senza riemergere, morto 18enne

PONTE LAMBRO – Si è tuffato nel fiume per cercare refrigerio in queste prime giornate di caldo, ma non è più riemerso. Gli amici che erano con lui, sconvolti, hanno subito dato l’allarme.

Intervento urgente di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, a Ponte Lambro, per un ragazzo di 18 anni che non è riemerso dopo un tuffo nel fiume Lambro.

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 15.30. In posto, in via Montello, tra i comuni di Caslino e Ponte Lambro, si sono portati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso e anche i Carabinieri.

Da chiarire cosa sia accaduto: dalle prime informazioni parrebbe che il giovane, che era in compagnia di alcuni amici, sia entrato in acqua, senza però riemergere.

Le ricerche effettuate con elicottero Drago VVF del nucleo di Malpensa con sommozzatori a bordo ha consentito di individuare il corpo del giovane che è stato recuperato in arresto cardiocircolatorio.

Il ragazzo è stato trasportato in Ospedale a Como in condizioni critiche, con manovre di rianimazione in corso. Purtroppo è morto nel viaggio verso il nosocomio.