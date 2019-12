Rapina in tabaccheria, il malvivente spara per darsi alla fuga

Tanta paura a Olgiate Olona

Ferito un giovane tabaccaio

OLGIATE OLONA (VA) – Tanta paura nella serata di ieri, 18 dicembre, in una tabaccheria di via Piave a Olgiate Olona. Erano da poco passate le 18 quando un rapinatore a volto coperto è entrato nel negozio e si è fatto consegnare l’incasso. Dietro al bancone c’era un tabaccaio di 22 anni che ha cercato di rincorrere il malvivente per riprendersi il maltolto.

Il giovane, dopo una colluttazione, si sarebbe aggrappato alla borsa con i soldi e l’avrebbe strappata dalle mani del rapinatore che, a quel punto, ha estratto la pistola sparando due colpi verso la vetrina della tabaccheria mandandola in frantumi. Il malvivente, poi, è salito su una moto di grossa cilindrata ed è riuscito a fuggire, mentre nella concitazione della rapina il giovane è rimasto ferito a una gamba. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine, fortunatamente il giovane dovrebbe cavarsela con una prognosi di pochi giorni.