Riaperta la strada statale 38 dello Stelvio

PASSO DELLO STELVIO – E’ stata riaperta al traffico oggi, giovedì, la strada statale 38 “dello Stelvio” nel tratto compreso tra il km 106,500 e il km 124,304, tra località Bagni Vecchi e Passo dello Stelvio.

A comunicarlo è Anas, che aggiunge: “Nel tratto compreso tra Bagni Vecchi e Loc. IV Cantoniera (km 121,150) l’apertura sarà l’imitata alla fascia oraria diurna compresa tra le 6:00 e le 12:00. La stessa limitazione oraria sarà in vigore nel tratto compreso tra l’Hotel Folgore (km 124,000) e il km 124,304”.

La chiusura della strada statale 38 era stata istituita per l’intera stagione invernale.

L’apertura al transito comprende anche la statale 38 dir/b “dello Stelvio” tra il km 0 – innesto con la statale 38 – e il km 0,200, Passo Umbrail “Giogo di Santa Maria”. Anche in questo caso la riapertura fa seguito alla chiusura invernale che aveva interessato il tratto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda “prudenza nella guida e ricorda che levoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ‘VAI’ di Anas, disponibile gratuitamente in ‘App store’ e in ‘Play store’. Inoltre si ricorda che il servizio clienti ‘Pronto Anas’ è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148”.