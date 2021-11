Schiacciato dalla pianta che stava tagliando, muore un 50enne

SANTA BRIGIDA (BG) – Infortunio mortale oggi pomeriggio, mercoledì 10 novembre, a Santa Brigida, in Alta Valle Brembana (BG). L’allarme è scattato poco prima delle ore 15 quando un uomo è rimasto schiacciato dalla pianta che stava tagliando, anche se la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e successivamente è stato allertato anche l’elisoccorso da Bergamo. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita; per l’uomo, P.M. di 50 anni, non c’è stato nulla da fare per l’uomo.