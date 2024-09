Tragedia a Villongo: cade dall’altalena, muore bambina di 6 anni

Il dramma si è consumato ieri, lunedì, in un parco giochi della frazione San Filastro

Vani i soccorsi, con la piccola portata in elisoccorso all’ospedale dove purtroppo è spirata

VILLONGO – Tragedia a Villongo, nella frazione di San Filastro in provincia di Bergamo, dove una bambina di sei anni ha perso la vita in parco giochi, cadendo da un’altalena. Da quanto è emerso, la piccola stava giocando sull’altalena quando è caduta picchiando violentemente la testa sulla seduta del gioco.

L’incidente è avvenuto ieri, lunedì 2 settembre, mentre la bambina si trovava in compagnia della madre. Allertati i soccorsi, lo staff medico-sanitario una volta sul posto ha cercato di rianimare la piccola per diversi minuti. Nonostante i tentativi, le condizioni della bambina si sono rivelate subito critiche. È stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le circostanze dell’incidente sono ora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Sarnico, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.