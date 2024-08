Tragedia a Vimercate, 67enne muore schiacciato da una balla di fieno

VIMERCATE – Incidente mortale sul lavoro a Vimercate, frazione Velasca, nel pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto. Un uomo di 67 anni è morto schiacciato da una balla di fieno nell’azienda agricola Il Sole, di via Torquato Tasso.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando il 67enne è stato rinvenuto ormai senza vita schiacciato da una balla di fieno dal peso di circa 800 kg. La dinamica dell’incidente, per la quale non ci sarebbero testimoni, è comunque al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Immediato l’intervenuto dell’ambulanza, dell’automedica, dei Vigili del Fuoco e del personale di Ats Brianza. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.