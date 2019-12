Tragico incidente a Mapello, uomo investito da un treno

MAPELLO (BG) – Tragico incidente a Mapello (Bergamo) intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 11 dicembre, in via Lombardia dove una persona è morta dopo essere stata investita da un treno. Sul posto si sono subito portati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause del drammatico incidente.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario con ritardi e cancellazioni sulla linea Lecco-Bergamo. La situazione in tempo reale sul sito di Trenord

11/12/2019 17:43

Il treno 5053 (LECCO 17:12 – BERGAMO 17:52) oggi termina il viaggio nella stazione di AMBIVERE MAPELLO in seguito all’investimento di una persona da parte di un altro treno.

Il treno corrispondente 5054 (BERGAMO 18:08 – LECCO 18:48) oggi parte dalla stazione di AMBIVERE MAPELLO alle ore 18:20.

11/12/2019 17:37

Il treno 5052 (BERGAMO 17:08 – LECCO 17:48) è fermo nei pressi della stazione di AMBIVERE MAPELLO, a causa degli accertamenti in corso da parte delle Autorità, in seguito ad un investimento di persona.