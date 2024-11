Tragico schianto tra un’auto e un camion, muore ragazzo di 20 anni

VENEGONO (VA) – Drammatico incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, a Venegono Superiore (VA), lungo la Sp2, che collega il paese con Binago. Erano circa le 8 quando un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della sua auto scontrandosi con un camion che arrivava in senso opposto.

Il giovane, residente in zona, è morto sul colpo. Mentre l’uomo di 64 anni alla guida del camion è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo (mediamente critico) con traumi al volto e alle gambe. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso.