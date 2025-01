ALAGNA VALSESIA (VC) – Una grossa frana si è staccata dalla “Punta Tre Amici” sul Monte Rosa, sopra i 3000 metri di quota, creando preoccupazione nelle ultime ore. L’incidente, che ha colpito una zona impervia e di difficile accesso, ha spinto immediatamente gli enti di soccorso ad attivarsi per raccogliere informazioni sulla situazione e pianificare le azioni successive.

Per affrontare la complessità dell’evento, il Reparto Volo Lombardia ha inviato uno degli elicotteri più avanzati della flotta regionale, il “Drago 166”, per trasportare un team di operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) fino al sito interessato dalla frana. L’obiettivo primario era eseguire un rilievo completo della zona per quantificare il materiale franato e raccogliere dati cruciali sul movimento franoso in atto.

I rilievi, condotti con l’ausilio dei droni, sono stati fondamentali per stabilire il grado di stabilità del terreno e per determinare l’entità dei danni. Le informazioni ottenute permetteranno agli enti competenti di pianificare azioni mirate per monitorare l’evoluzione del fenomeno franoso, garantire la sicurezza della zona e tutelare i residenti delle aree circostanti.

Inoltre, queste indagini sono essenziali per definire interventi di messa in sicurezza, con un focus sulla protezione del patrimonio ambientale e sulla prevenzione dei rischi naturali, che sono una priorità nelle zone montuose dell’arco alpino, già soggette a fenomeni di instabilità del terreno.

La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle autorità locali, che stanno valutando le opportune misure per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell’ambiente alpino.