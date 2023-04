Valanga a Punta Pedrazzini in Valfurva, paura per quattro escursionisti

E’ successo intorno alle 13 di sabato

Tre di loro sono riusciti a mettersi in salvo, un quarto è stato travolto ma è stato ritrovato dai soccorritori

VALFURVA (SO) – Un gruppo di quattro escursionisti è stato coinvolto da una valanga sulla Punta Pedrazzini, a Santa Caterina Valfurva. E’ successo oggi intorno alle 13.

Come appreso, tre di loro sono riusciti a mettersi in salvo mentre uno risultava disperso. I compagni hanno lanciato l’allarme e hanno attuato le manovre di ricerca e soccorso. Dal reparto volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia si è immediatamente alzato in volo il “Drago 81” con gli specialisti elisoccorritori, insieme a due elicotteri del servizio sanitario regionale ed ai tecnici del Soccorso Alpino. In posto sono stati inviati anche i cinofili dei vigili del fuoco.

L’uomo disperso è stato infine estratto da una delle squadre di soccorso e affidato alle cure del personale sanitario.