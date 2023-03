VALBONDIONE (BG) – Incidente sulle montagne sopra Valbondione (BG) nel pomeriggio di oggi, 17 marzo. Secondo le prime informazioni una donna sarebbe precipitata in un canalone nei pressi del sentiero 302.

La donna è stata ritrovata dai soccorsi in gravissime condizioni, con traumi multipli e trasportata con l’elisoccorso in arresto cardio circolatorio con manovre di rianimazione in corso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Allertati anche Soccorso Alpino e Carabinieri.