Violenza sulla SS38, calci e pugni contro l’auto dei Carabinieri. Arrestato

L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 6.30

L’uomo, scalzo, si è scagliato contro l’auto di servizio dei militari che si era fermata per chiedergli si avesse bisogno di aiuto

COLORINA – Un 32enne straniero è stato arrestato questa mattina, giovedì 3 agosto, dai Carabinieri di Sondrio per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Erano circa le 6.30 quando una pattuglia della Sezione Radiomobile di Sondrio, mentre transitava lungo la SS38 nel comune di Colorina, ha incrociato un’auto ferma nella corsia di marcia opposta che creava ostacolo alla circolazione.

I Carabinieri si sono subito fermati chiedendo al ragazzo che stava vicino all’auto, scalzo, se avesse bisogno di aiuto. Per tutta risposta l’uomo ha iniziato ad urlare e a scagliarsi contro la vettura di servizio, rompendo i dispositivi di segnalazione d’emergenza e procurando diversi danni alla carrozzeria. Dopo l’aggressione ha scavalcato il guard rail, prendendo pietre dai binari della ferrovia e scagliandole verso i Carabinieri.

I militari sono poi riusciti a bloccarlo, dichiarandolo in arresto. Il 32enne è stato condotto in carcere a Sondrio in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria.