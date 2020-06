Lettera. “Ho potuto verificare la straordinaria efficienza del Pronto Soccorso di Lecco”

LECCO – Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera attraverso la quale un paziente ha voluto testimoniare pubblicamente l’efficienza del Pronto Soccorso di Lecco.

“Buongiorno, ci terrei particolarmente a segnalare che, pur in un periodo così difficile per la sanità, ho potuto verificare di persona la straordinaria efficienza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lecco.

Sabato accedevo appunto al Pronto Soccorso per un infortunio ortopedico e nello spazio di un’ora e mezza avevo già effettuato RX, visita accurata e, ahimè, ingessatura; il tutto nel mentre affluivano ambulanze con una certa frequenza ed io ero ovviamente classificato in codice verde. Con i più Cordiali Saluti”.

Michele Gilardi