Lettere. Cigno salvato a Calolzio: “Non è solo empatia: è un senso civico”

“Con riferimento all’episodio da voi narrato vorrei ringraziare anche io la cittadina che ha per prima allertato l’attenzione sul cigno in difficoltà: capita di imbattersi in animali, domestici, randagi e selvatici, in circostanze dove è evidente che corrano un pericolo e solo intervenire prontamente può salvare loro la vita.

Non è solo empatia: è un senso civico, che abbraccia gli esseri umani e si estende ad altre creature.

Mai restare indifferenti: poi, potrebbe essere troppo tardi.

Un grazie anche all’Assessore Valsecchi, la cui sensibilità ed attenzione sul tema è nota ed è una caratteristica di pregio in una istituzione politica.

E, infine, un grazie a voi per aver raccontato una storia a lieto fine, in un panorama di cronaca sempre più pervaso dalla crudeltà e dalla violenza sugli animali”.

Cristina Panzeri