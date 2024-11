Trenord. Racconto di un ennesimo disagio: “E’ mancato il rispetto per le persone”

“Siamo tutti e 17 puntuali alla stazione di Lecco alle 13.30. Dobbiamo prendere il diretto per Milano Centrale. Dobbiamo essere alle 15.30 in una chiesa di Via Monte Napoleone dal nostro amico don Angelo per fare un concerto di musica sacra. Lui, ultranovantenne, ci aspetta per le 15.30. Il concerto è previsto per le 16.00. Alle 17.30 la chiesa dovrà essere vuota. Abbiamo scelto di andare in treno, per evitare nebbia, traffico e buio, avendo tutti una certa età e sicuri che con i mezzi pubblici diamo una mano all’ecologia oltre che a noi stessi.

A Carnate il treno si ferma. Una voce asettica ma gentile ci avvisa che c’è un ritardo non quantificabile e ci rimanda all’app per avere notizie. L’app non ci dà notizie e noi aspettiamo, inizialmente fiduciosi. La voce ci rassicura più di una volta ma noi cominciamo ad innervosirci…perché “tempus inesorabile fugit”. Poi finalmente un annuncio…la corsa è soppressa…! Per informazioni (inesistenti, ormai lo sappiamo) si prega di consultare l’app di Trenord.

Con noi c’è in ex macchinista in pensione che scuote la testa, ma noi abbiamo ancora fiducia…Siamo in Lombardia, nel 2024, che sarà mai arrivare a Milano…Un altro gentile annuncio: per arrivare a destinazione dobbiamo cambiare treno e prendere il locale

per Porta Garibaldi.

In massa ci avviamo obbedienti al nuovo binario e ancora (anche se un po’ meno fiduciosi e un tantino più incazzati) saliamo sui nuovi vagoni in preoccupata attesa di un’altra comunicazione, che arriva dopo una manciatona di minuti per noi ormai molto preziosi: “Treno soppresso, per informazioni consultare l’app….. ecc, ecc. App del cxxxo!

Non c’è un riferimento in carne ed ossa e alla biglietteria non sanno che cosa consigliarci per risolvere la situazione.

A questo punto, sono ormai le 15.00, siamo ancora fermi a Carnate e scatta la corsa per trovare dei taxi che da lì raggiungano Milano. ​Tanti al cellulare, si chiamano più volte gli stessi operatori che pure si arrabbiano perché sono già stati interpellati da qualcun altro del gruppo. Nessuno è in grado di trasportare per tempo 17 persone alla destinazione prefissata.