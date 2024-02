Germanedo, una via intitolata all’ingegner Cav. Bernardo Sironi

L’amministrazione ha accolto la proposta dell’Associazione Amici di Germanedo per ricordare la figura dell’ingegnere e le sue numerose opere

Verrà intitolata al Cav. Bernardo Sironi la via pedonale tra il Parco Villa Eremo e i campi della Rovinata

LECCO – Una via di Germanedo verrà intitolata all’ingegnere lecchese Bernardo Sironi (1882-1964). La proposta, avanzata nell’agosto 2022 dall’Associazione ‘Amici di Germanedo’ per ricordare la figura e l’opera dell’ingegnere, è stata accolta e settimana scorsa la Giunta ha approvato l’intitolazione della via pedonale accanto al Parco Villa Eremo, ad oggi ‘senza nome’.

“L’ingegnere Sironi – si legge nella lettera scritta un anno e mezzo fa dai promotori dell’iniziativa – è stato personaggio di spicco nella storia di Germanedo e di Lecco, ha disseminato di sue opere l’intero territorio lecchese. Tra le sue opere occorre menzionare i campanili delle parrocchiali di Pescarenico (1916), Belledo (1918), Germanedo (1931), le chiese di Bonacina (1911) e Malavedo (1940), le radicali riforme delle chiese di Barzio e Olate. Suo anche il progetto del nuovo Asilo Monumento di Germanedo che venne costruito su un terreno di sua proprietà, donato gratuitamente alla comunità. Realizzò anche le strade montane dei Piani dei Resinelli e Morterone, la progettazione di Villa Caldirola a San Giovanni e molte altre opere pubbliche e private”.

“Il Sironi – prosegue la lettera – provvide anche alla stesura del progetto dell’ampliamento della Chiesa Parrocchiale di Germanedo che, per varie ragioni, si realizzò solo parzialmente nel 1931 con l’innalzamento del solo campanile, torre campanaria tra le più alte della città”.

Bernardo Sironi ricoprì ruoli importanti anche all’interno dell’Amministrazione Comunale di Germanedo e fu membro della Confraternita del Santissimo Sacramento e della Fabbriceria della parrocchia. Morì nel 1964 nel suo appartamento di Lecco, attualmente le sue spoglie riposano nel cimitero di Castello.

Il tratto di strada che verrà intitolata al Cav. Bernardo Sironi è la via pedonale che unisce la rotonda di va dell’Eremo e la Chiesa di Germanedo, passando tra il parco e i campi da gioco della Polisportiva Rovinata.