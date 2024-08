A Galbiate è tutto pronto per la tradizionale “Festa sotto il campanile”

Musica, cultura, sport, spettacoli e… buona cucina

Appuntamento all’oratorio di Galbiate da venerdì 30 agosto

GALBIATE – Musica, cultura, sport, spettacoli e… buona cucina. E’ questa la formula vincente della “Festa sotto il campanile”, giunta alla sua 16^ edizione, organizzata dalle associazioni galbiatesi con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il cui ricavato andrà come sempre a favore delle opere parrocchiali.

Appuntamento all’oratorio di Galbiate venerdì 30 agosto per il grande debutto e poi via senza soste, fino a domenica 8 settembre, per tante serate ricche di eventi di vario tipo, con la cucina e la musica protagoniste. Per quanto riguarda la musica vale la pena ricordare l’apertura della festa, il 30 agosto, con il Premiato Corpo Musicale di Galbiate e le Majorettes, a seguire serata danzante. Grande serata di musica il 31 agosto con la band The Working Man che proporrà i brani musicali dei Creedence Clearwater Revival. Il primo week-end si concluderà il 1° settembre con l’orchestra Gian Band pronta a far ballare grandi e piccini.

La Festa Sotto il Campanile non offre solo musica ma anche sport con la Camminata delle famiglie organizzata dal Gruppo Podistico (alle ore 19 del 2 settembre). Mercoledì 30 agosto grande serata di magia per i bambini e le loro famiglie con lo spettacolo de il Mango in Palla – serata organizzata dall’Associazione Pensionati di Galbiate. Per chiudere il gran finale l’8 settembre, a cura della Pro Loco galbiatese, con il mitico tiro alla fune. In ogni serata, prima e durante le esibizioni musicali che inizieranno alle 21, si potranno gustare menù ogni volta diversi e a tema.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE SERATE