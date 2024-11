A Lecco apre lo sportello dedicato ai caregiver familiari, in campo i volontari Auser

Progetto “Con voi, per loro”: dopo l’apertura dello sportello a Colico, ora tocca alla città di Lecco

Il progetto di Auser prevede l’apertura di altri due sportelli di supporto a Paderno d’Adda e Mandello

LECCO – E’ stato presentato ieri, mercoledì 6 novembre, lo sportello di Lecco dedicato ai caregiver. Un’iniziativa che si inserisce nel progetto “Con voi, per loro” realizzato dall’Auser provinciale di Lecco con il prezioso supporto Ats Brianza e il sostegno economico di Regione Lombardia.

Sempre nell’ambito del progetto è già attivo anche lo sportello di Colico, poi sarà la volta di Paderno d’Adda e Mandello. Nel frattempo è stato aperto anche un punto a Cremeno e ne sarà aperto un altro a Introbio. In un’Italia che presenta una percentuale di persone Over 65 più alta della media europea (20%) con il 22,8% si prevede che il rapporto tra la quota di popolazione Over 65 e quella in età 15-64 anni passerà dal 35,7% del 2019 al 64,7% del 2050. Un aumento della popolazione anziana che si riflette anche sui nostri territori: tra il 2013 e il 2019 il tasso di crescita nella provincia di Lecco è stato pari al 15%.

“Auser si occupa degli anziani – hanno spiegato Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco, ed Esteranna De Novellis che ha seguito questo grande lavoro di squadra -. Non potevamo non preoccuparci delle persone che si occupano degli anziani. Dobbiamo affrontare il tema dell’invecchiamento della popolazione che è gigantesco e crediamo che il volontariato, come in questo caso, possa lavorare a supporto del pubblico senza, per questo, sostituirsi ad esso. I caregiver giocheranno un ruolo fondamentale nel futuro della nostra società, sono persone, spesso famigliari, impegnate nella cura 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza alcun tipo di riposo. Questo sportello vuole aiutare i caregiver ”.

Importante il ruolo di Ats Brianza e Asst Lecco rappresentate dalla dottoressa Stefania Bolis e dal dottor Luca Sesana. Proprio Ats Brianza, negli anni scorsi, aveva dato vita a una serie di serate dedicate ai caregiver. Un’esperienza che è sfociata nella creazione di un portale che potesse contenere tutte le informazioni utili (assistereinfamiglia.org). La collaborazione di Claudio Dossi con la realizzazione degli sportelli Auser consente di portare in maniera capillare a tutti i caregiver le competenze tecniche delle istituzioni che si occupano di salute. Centrale, ovviamente, il ruolo dei volontari che faranno funzionare questi sportelli e che saranno adeguatamente formati.

Alla presentazione dello sportello di Lecco è intervenuto anche l’assessore del comune di Lecco Manuele Manzoni che ha sottolineato quanto il tema dell’invecchiamento della popolazione sia delicato: “Da un lato, a Lecco, abbiamo il 25% della popolazione che è Over 65, dall’altro abbiamo un terzo dei nuclei famigliari che sono composti da una sola persona, sicuramente una situazione che merita attenzione – ha detto -. C’è ancora tanto da fare ma il metodo che sta dietro alla creazione di questi sportelli è quello giusto perché prova a intercettare bisogni che sono tutti diversi l’uno dall’altro”.

Il pomeriggio si è chiuso con l’intervento di Roberta Sartori che ha attivato dei corsi di danzaterapia dedicati agli stessi caregiver: “La danza è una pratica psico-emotiva corporea nella relazione di aiuto. Proprio la danza mi ha portato nei luoghi di cura e mi ha fatto conoscere tante culture”.

Lo sportello di Lecco, che si trova nella sede Auser di Corso Monte Santo, 12 a Lecco, sarà attivo dal 14 novembre dalle ore 8.30 alle 12.30, tutti i giovedì, su appuntamento chiamando lo 0341 286096, ma in caso di necessità si può chiedere un incontro prioritario.