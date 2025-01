Adolescenza: Life Skills di Ats Brianza, al centro Pertini gli incontri per i genitori

5 serate dedicate alle famiglie degli studenti delle scuole superiori della provincia di Lecco

Il direttore di Ats Brait: “Quest’azione di prevenzione è validata scientificamente e si è dimostrata capace di ridurre il rischio dell’uso e abuso di alcol, tabacco e droghe, ma anche efficace per contrastare violenza e bullismo”

LECCO – Il Comune di Lecco, attraverso il suo servizio Informagiovani, collabora al programma di promozione della salute dedicato ai genitori dei ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lecco promosso da Ats Brianza e denominato #FamilySkills.

Il percorso intende offrire un supporto concreto alla genitorialità, aiutando a migliorare la relazione con i figli e a gestire con più serenità le sfide tipiche dell’adolescenza, integrando e rafforzando le iniziative già attive nelle scuole per i ragazzi. Focus degli incontri saranno le Life Skills, abilità fondamentali per affrontare la quotidianità in modo efficace e consapevole, come empatia, gestione delle emozioni, comunicazione efficace, gestione dello stress, problem solving, decision making e autoconsapevolezza.

“Il Life Skills Training Program – spiega il direttore generale di Ats Brianza Michele Brait – è un programma che la nostra Agenzia di Tutela della Salute promuove in modo convinto sul territorio, a partire dalle scuole primarie. Quest’azione di prevenzione è validata scientificamente e si è dimostrata capace di ridurre il rischio dell’uso e abuso di alcol, tabacco e droghe, ma anche efficace per contrastare violenza e bullismo. Grazie alla collaborazione con gli enti del territorio il programma viene radicato e assume sempre maggior forza. Ringraziamo quindi le istituzioni scolastiche che accolgono queste iniziative e il Comune di Lecco per la preziosa collaborazione che è sfociata in questo ciclo di incontri che rappresenta un’importante occasione per le famiglie degli studenti”.

Così l’assessora alla famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Leggendo i dati e le esperienze che il nostro sportello di supporto psicologico gratuito #QuindiciVentiquattro ci riporta, emerge con forza che una delle motivazioni che spinge i ragazzi e le ragazze a rivolgersi al servizio riguarda le relazioni con gli adulti di riferimento e le conflittualità che, in molti casi, diventano costanti e controproducenti. Essere genitori di figli adolescenti significa affrontare una fase di trasformazione profonda, dove lo scontro diventa un passaggio naturale e importante per l’affermazione dell’identità dei ragazzi. Tuttavia, dedicare del tempo a riflettere sui propri schemi educativi, sui modelli appresi in modo automatico, e ad esplorare nuovi approcci di comunicazione e relazione può trasformare questi momenti di contrasto in opportunità di crescita condivisa. Con il percorso Family Skills, accompagnati dai professionisti in vari ambiti di Ats, vogliamo offrire ai genitori strumenti concreti per costruire un rapporto più sereno, rispettoso dei ruoli e costruttivo, dove i conflitti non si evitano, ma si gestiscono in modo salutare, consapevole ed evolutivo, generando benessere per sé e per i propri figli”.

Gli incontri si terranno martedì 11, 18 e 25 febbraio e martedì 4 marzo dalle 20.30 alle 22.30 al centro civico Sandro Pertini di via Dell’Eremo, 28 (di fronte all’ospedale Manzoni). La partecipazione è gratuita (massimo 30 partecipanti), ma è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile a questo collegamento entro martedì 4 febbraio.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 039.3940248 o scrivere a lifeskill@ats-brianza.it. o visitare il minisito dell’Informagiovani del Comune di Lecco a questo collegamento.