Al nuovo Centro Diurno l'(H)Open Day sulla Salute Mentale di fondazione Onda

L’incontro aperto a tutti dalle 14 alle 17 in via Tubi

In occasione della Giornata della Salute Mentale

LECCO – In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day sulla Salute Mentale coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale. L’iniziativa giunta alla sua undicesima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS: “I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. Quest’anno la Giornata mondiale della Salute mentale è dedicata alla salute mentale all’interno dei posti di lavoro, ambito nel quale Fondazione Onda ETS è già impegnata con il Bollino Health Friendly Company dedicato alle aziende virtuose verso il benessere psico-fisico dei propri dipendenti”.

L’ASST di Lecco aderisce all’iniziativa con l’inaugurazione della nuova sede del Centro Psico Sociale e Centro Diurno “Quel ramo di Psiche”, in via via Tubi 43 a Lecco. L’incontro, in programma giovedì 10 ottobre, è aperto a tutta la cittadinanza dalle 14 alle 17, teso a fornire informazioni relative ai servizi territoriali di Area Psichiatrica.

“Abbiamo deciso di inaugurare ufficialmente la nuova sede del CPS in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, proprio per dare risonanza a tale evento che ha il fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi del benessere psichico. Il trasferimento del CPS è stato da tutti, Operatori e Utenti, a lungo atteso e la sua realizzazione in un ambiente finalmente armonioso e accogliente, ha donato nuova energia e slancio per proseguire la nostra attività di aiuto e supporto agli utenti che qui afferiscono, e che ora possono sentirsi accolti in un luogo non solo dignitoso, ma anche piacevole. Quale modo migliore per parlare della tematica centrale della giornata della salute mentale di quest’anno che ha come titolo “It’s time to prioritise mental health in the workplace” (È tempo di dare priorità alla salute mentale nei luoghi di lavoro). Il CPS dopo l’inaugurazione rimarrà aperto alla popolazione e un’equipe sarà a disposizione del pubblico per spiegare il funzionamento dei servizi e dare informazioni sulle problematiche psichiatriche e psicologiche” ha concluso Simonetta Martini, Responsabile SS Area Territoriale Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze – ASST Lecco.