Bione, proseguono i lavori esterni. Pista indoor e spogliatoi pronti per marzo

Aggiornamento sui lavori in corso per migliorare gli spazi esterni

Giovedì incontro pubblico con l’amministrazione sul futuro del centro sportivo

LECCO – Bione: a che punto siamo? In attesa del progetto di riqualifica complessivo, presso il centro sportivo comunale sono in corso diversi interventi di miglioria, soprattutto degli spazi esterni.

A fare il punto mercoledì sera in commissione I è stata l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici): “Lo scorso anno sono terminati i lavori alle torri faro, per quanto riguarda il rettilineo indoor invece è stata posizionata la copertura ed è in corso la variante per sistemare l’area verde: ci sono stati dei rallentamenti su questo intervento in quanto per la realizzazione delle torri faro i mezzi dovevano per forza passare su quest’area, contiamo di concludere per fine marzo”.

In corso anche la riqualifica degli spogliatoi del campo 1: “L’impresa è in penale dal 1 dicembre per ritardo nella consegna dei lavori che avrebbe dovuto essere a fine novembre – ha fatto sapere l’assessore – qualche settimana fa sono state posizionate copertura e pareti, sono stati eseguiti anche i lavori all’interno. Per fine marzo l’intervento sarà ultimato”. Per quanto riguarda l’efficientamento energetico della piscina, è stato eseguito il relamping interno e sono in corso i lavori sulla copertura per la posa del fotovoltaico.

Del futuro Centro Sportivo Comunale, visitato proprio mercoledì pomeriggio anche dal sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni, si parlerà invece nel corso dell’incontro pubblico convocato dall’amministrazione per giovedì prossimo, 29 febbraio, durante il quale il sindaco Mauro Gattinoni e gli assessori Emanuele Torri (Sport) e Giuseppe Rusconi (Urbanistica) illustreranno i prossimi passi verso la riqualifica completa del centro sportivo, un’opera complessa e attesa dalla città e dagli atleti del territorio.

“Desideriamo che si tratti di un incontro ampio e trasparente con tutta la cittadinanza, con le società sportive e con le famiglie che già ampiamente fruiscono degli impianti del Centro e che, a maggior ragione, beneficeranno di un suo rinnovo – ha spiegato il sindaco nella newsletter settimanale – in particolare, nell’ultimo bilancio abbiamo stanziato 120.000€ per sviluppare uno studio di alternative progettuali che risponda al meglio alle esigenze attuali: la progettazione dovrà includere opere irrinunciabili (a partire dalla piscina e dal palazzetto multi-sport), così come opere secondarie accessorie (sportive, ricreative, didattiche) e anche eventuali spazi a reddito (ristoro, ricettività, servizi connessi allo sport) che permettano di contribuire al bilanciamento dei costi di gestione”.

“Questo piano generale potrà essere frazionato in differenti lotti esecutivi e, comunque, non esclude la possibilità per i privati di presentarsi per un’eventuale partenariato pubblico-privato” ha concluso Gattinoni.