Cai Lecco. Tutto pronto per il grande raduno dei 150 anni ai Piani di Bobbio

L’appuntamento è per domenica 16 giugno

BARZIO – Il Cai Lecco organizza il grande Raduno Sezionale per i soci Cai e gli appassionati di montagna, organizzato in occasione del 150° anniversario dalla sua fondazione. Una giornata di attività presso il Rifugio Lecco, storico rifugio della sezione: escursioni, prove di arrampicata, musica, giochi e momenti celebrativi. L’appuntamento è per domenica 16 giugno ai Piani di Bobbio.

Per chi salirà a piedi, il ritrovo sarà alle ore 8 a Moggio in Piazza Fontana, presso il Municipio. La salita avverrà tramite Via Roncaiolo, seguendo i sentieri 724 e 722 fino alla Bocchetta di Pesciola. Per ridurre l’impatto ambientale, si raccomanda di arrivare con il minor numero possibile di auto. Per gli amanti della mountain bike, è previsto un ritrovo alle ore 9 presso il parcheggio della cabinovia di Barzio per una salita con “North N Line”, associazione guide MTB del Lario Orientale. Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare la maglietta celebrativa del 150° anniversario, disponibile a offerta libera presso la sede Cai Lecco, durante gli eventi del 150° e anche presso il punto di partenza per la salita ai Piani di Bobbio.

Ai Piani di Bobbio sorprese e attività attendono gli appassionati: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 sarà possibile arrampicare sulla Falesia delle Marmotte con i Ragni di Lecco, utilizzando l’attrezzatura fornita in loco. Presso il rifugio ci saranno dimostrazioni e stand del soccorso alpino, che permetteranno di conoscere meglio le tecniche e gli strumenti di salvataggio in montagna. Il noto gruppo musicale degli Aquaraja suonerà dal vivo a partire dalle ore 11.30. Il pranzo sarà presso il rifugio: per i soci Cai, il buono pasto sarà disponibile al prezzo di 15 euro (piatto a scelta, bevanda, dolce e caffè). Alle ore 14 è prevista anche una breve gita naturalistica nell’anfiteatro dei Campelli, guidata da Sergio Poli di Ersaf (con prenotazione entro le ore 13). La giornata si concluderà alle ore 15 con l’estrazione dei premi della lotteria e la chiusura delle attività.

Il presidente del Cai Lecco Adriana Baruffini ha commentato: “Il raduno del 150° rappresenta un momento di grande significato per la nostra sezione. Invitiamo tutti i soci, gli amici e gli appassionati di montagna a partecipare a questa giornata di festa e condivisione. Ci aspettiamo una partecipazione molto numerosa”.