Ciclabile Lecco-Abbadia, forse ci siamo: cantiere al via nel 2024

Si avvia a conclusione l’iter ventennale di una ciclabile lunga poco più di 3 chilometri

La consegna dei lavori è prevista per febbraio 2026: “Infrastruttura strategica per il territorio”

LECCO/ABBADIA LARIANA – Buone notizie per la ciclabile tra Lecco e Abbadia. L’opera, attesa da tempo (20 anni) è inserita negli interventi per le Olimpiadi 2026 ed entro la fine dell’anno i lavori saranno affidati con il cantiere che, stando al cronoprogramma condiviso da Infrastrutture Milano Cortina 2026, dovrebbe partire nel maggio 2024 per concludersi appunto nel 2026. La fine di quella che più volte è stata definita una ‘telenovela’, dunque, sembrerebbe avvicinarsi.

I lavori alla ciclopedonale, avviati nel 2003 e più volte interrotti, si erano arenati nuovamente nel 2016 a causa di un problema relativo alle campate di appoggio della struttura, localizzate nel precedente progetto in punti stabiliti in base ad analisi geologiche eseguite oltre un decennio prima. L’iter, sospeso a lungo, ha subito un’importante accelerazione dopo l’inserimento dell’opera tra gli interventi legati alle Olimpiadi 2026 con la nomina di un commissario ‘ad hoc’.

Quasi 32 milioni di euro il costo complessivo dell’opera finanziata dal Pnrr e in carico ad Anas, con “l’immissione” che verrà invece realizzata dal Comune di Abbadia di concerto con la Provincia di Lecco: “E’ una bella notizia – il commento del sindaco di Abbadia Roberto Azzoni – speriamo davvero di poter vedere l’inizio dei lavori nei tempi stimati. Da parte nostra siamo in chiusura del progetto esecutivo per l’immissione che andremo a realizzare, un ‘sovrappasso’ che consentirà di scavalcare in sicurezza la Strada Provinciale 72 in un punto di attraversamento che, coincidendo con l’uscita della SS36, sarebbe molto pericoloso per gli utenti della ciclabile”. Per l’intervento il comune ha ottenuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro da parte d Regione Lombardia. “Crediamo che quest’opera possa contribuire alla risoluzione di alcuni problemi viabilistici incentivando ad utilizzare la bici per muoversi da e per il capoluogo in sicurezza” ha detto Azzoni.

Anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha accolto con soddisfazione la notizia: “La seconda parte della ciclabile Lecco-Abbadia è un’opera infrastrutturale indubbiamente strategica per il nostro territorio e si collegherà alla ciclopedonale che verrà realizzata con la riqualifica del lungolago cittadino che partirà a breve, entro il mese di febbraio 2024″.

Tornando alle tempistiche stimate, il progetto definitivo è in corso di validazione, la procedura di affidamento lavori dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre, a maggio 2024 è previsto l’avvio di esecuzione del contratto e la consegna dell’opera nel febbraio 2026.

Il tratto di pista ciclopedonale in oggetto rientra tra i percorsi individuati nel PRMC (Piano Regionale della Mobilità Ciclabile) ed individuato come PCIR 3 (Percorso Ciclabile di Interesse Regionale) (Ciclovia dell’Adda). La ciclabile Anas si snoderà dal chilometro 55,175 al chilometro 57,800 ovvero per 3,221 km di lunghezza.