Codice della Strada, da sabato entrano in vigore le nuove regole

Stretta su guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze

Chi usa il cellulare alla guida rischia la sospensione della patente

LECCO – Entrerà in vigore sabato 14 dicembre il nuovo Codice della Strada, approvato in via definitiva al Senato lo scorso 20 novembre. Diverse le novità previste dalla legge, fortemente voluta dal Ministro della Lega Matteo Salvini con l’obiettivo di promuovere maggiormente la sicurezza stradale.

Il nuovo Codice della Strada prevede ulteriori strette riguardanti l’uso dei cellulari alla guida, il tasso alcolemico e l’uso di stupefacenti. Novità anche per chi utilizza la bicicletta e i monopattini.

Ecco quali saranno le principali novità:

Cellulari alla guida: scatta la sospensione della patente

E’ previsto il ritiro della patente da 15 giorni fino a due mesi e un multa di oltre 1.600 euro per chi guida usando il cellulare. In caso di recidiva la sanzione ‘lievita’ sopra i 2.500 euro e il ritiro della patente potrà arrivare fino a tre mesi a cui si aggiunge la decurtazione dei punti (fino a 10).

Alcol e droghe

Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, chi è recidivo potrà mettersi alla guida solo se il livello di alcol nel sangue è pari a zero. Inoltre avrà l’obbligo di installare in auto l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avviamento dell’auto se il tasso è superiore.

La novità principale riguarda la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: il nuovo Codice della Strada prevede che, per chi viene trovato positivo al test, scatti la sospensione immediata della patente e successiva revoca, col divieto di conseguirla per tre anni.

Neopatentati

Per i primi tre anni al conseguimento della patente B (e quindi non più per soli 12 mesi), i neopatentati non potranno utilizzare vetture di grossa cilindrata. Viene però innalzata la potenza massima delle auto che possono guidare: per tutti i mezzi M1 (ossia autoveicoli adibiti al trasporto di persone, con massa complessiva entro 3,5 t) si passa da 70 a 105 kW, nonché da 55 kW/t di potenza/tara a 75 kW/t

Monopattini

I monopattini dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno ma anche di un contrassegno di riconoscimento (una targa), mentre i conducenti dovranno utilizzare casco e avere un’assicurazione, pena una multa fino a 400 euro.

Autovelox

Le nuove regole per gli autovelox prevedono che potranno essere posizionati solo in aree ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà a procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali. Il nuovo codice della Strada stabilisce che gli autovelox sono vietati sotto i 50 all’ora in città, nelle strade urbane, dette zone 30, e nelle strade extraurbane sotto i 90 all’ora.