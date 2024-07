Dati sul turismo, per la Provincia “tanti aspetti positivi e benefici sul territorio”

Il commento congiunto della presidente Alessandra Hofmann e del vicepresidente Mattia Micheli

“Stiamo lavorando per destagionalizzare e delocalizzare il turismo, risolvendo le criticità”

LECCO – Tanti spunti e riflessioni sul turismo nel territorio lecchese hanno fatto emergere i dati relativi all’anno 2023 presentati durante l’incontro tenutosi a Lariofiere con protagonista l’assessore regionale Barbara Mazzagli e gli operatori di settore, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

A metterli in evidenza Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, e Mattia Micheli, vicepresidente dell’ente, che sono partiti sottolineando gli aspetti positivi emersi: “In provincia di Lecco nel 2023 il turismo ha superato i livelli del 2019, con 439.092 persone (70,88% stranieri, 29,12 italiani), il 41,51% in più (+128.805). I pernottamenti hanno raggiunto quota 1.193.919 (73,61 stranieri, 26,39 italiani), crescendo del 48,69% (+390.911), con una permanenza media che si sta avvicinando ai 3 giorni. Nel 2023 Como (85%) e Lecco (73%) sono state le prime due province lombarde per presenze di turisti stranieri. Altri dati molto positivi riguardano l’aumento del numero dei passeggeri e dei veicoli per la navigazione sul Lago di Como, del numero di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, della spesa media dei turisti extra Unione europea, del sentiment positivo sulle tracce digitali”.

Numeri che evidenziano come il turismo sia portatore di benefici sul territorio lecchese, e non solo di criticità: “Questi dati dimostrano come la percezione che abbiamo del turismo sul nostro territorio non corrisponde pienamente alla realtà: spesso vengono evidenziate solo le negatività, che sicuramente ci sono, e non i lati positivi, come il forte impatto socio-economico e la crescita culturale, e i risultati concreti raggiunti grazie al grande lavoro del territorio nel suo insieme, soggetti pubblici e privati, enti, istituzioni, associazioni di categoria, imprenditori. Certo, alcuni paesi sono in sofferenza, soprattutto in particolari periodi dell’anno, ma come Provincia possiamo confermare che tutti gli attori coinvolti stanno lavorando per cercare di destagionalizzare il turismo e risolvere le problematiche. Si è avviato un percorso virtuoso su una strada corretta, che richiede tempo, il supporto e il contributo di tutti i portatori d’interesse”.

Dal canto suo la Provincia sta lavorando congiuntamente con altre realtà soprattutto per valorizzare il comparto del trasporto pubblico e della mobilità integrata: “Il tavolo tecnico permanente, voluto fortemente dalla Provincia, sta lavorando proprio in questa direzione: un lavoro di squadra che sta dando i suoi frutti, come la creazione di un titolo di viaggio integrato treno-battello per la sponda orientale del lago servita dalla linea ferroviaria, la creazione di un biglietto integrato bus e battello nella tratta Lecco-Bellagio, il trasporto delle bici sui bus, l’estensione del servizio oltre la stagione estiva, un coordinamento degli orari tra Trenord, Navigazione e Agenzia Tpl. Inoltre, vorremmo sottolineare gli investimenti sulle infrastrutture per migliorare la sicurezza e aumentare la qualità dell’offerta, attraverso un costante e quotidiano confronto con le amministrazioni comunali.

E poi delocalizzare, oltre che destagionalizzare, il turismo su tutta la provincia: “Non soltanto il Lago, ma anche la Valsassina e la Brianza, anche attraverso la promozione e la valorizzazione di tutte le realtà che fanno parte del Sistema Museale della provincia di Lecco. Il nostro auspicio è che si continui a lavorare tutti insieme, in piena collaborazione e con spirito costruttivo, per affrontare e risolvere le problematiche, con visione e strategie precise, senza fughe in avanti o iniziative estemporanee che rischiano di mettere in secondo piano il lavoro positivo e i concreti risultati raggiunti”.