Dissesto idrogeologico, intervento sul Gerenzone in Viale Turati

Il progetto è un’azione prevista dal Contratto di Fiume del Comune di Lecco

L’area verde verrà riqualificata e ripristinata per prevenire il dissesto idrogeologico

LECCO – L’area verde sul fiume Gerenzone in Viale Turati, dietro al cimitero Monumentale, oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, curato dalla Cooperativa Sociale Il Grigio con il supporto tecnico dell’Agronomo Simone Masdea. 22 mila euro il quadro economico dell’intevento, di cui 15 mila euro sono un contributo erogato dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e del Brembo e Serio (BIM) proprio per opere di prevenzione e ripristino del dissesto idrogeologico.

L’area in oggetto è una zona verde ricreativa per la comunità, si interverrà per riqualificare e ripristinare la realizzazione della riva. Le opere previste sono: lo sfalcio completo e pulizia dell’area, la rimozione delle ceppaie nella parte alta della sponda, la posa di una linea di ancoraggio per il consolidamento, la posa di una rete per il contenimento, la messa a dimora di arbusti per il consolidamento della sponda e infine la pulizia degli scarichi con sistemazione delle zone di immissione.

“Le sei piante ad alto fusto censite non verranno toccate in questo progetto – si legge nella relazione tecnica – verranno considerate solo le specie che insistono in alveo e sulla sponda idrografica sinistra dov’è si è verificata la crescita di alcune piante invasive, principalmente sambuchi e fichi”. All’interno del giardino, inoltre, ci sono due canali, una vecchia fiumicella e uno scarico di acque piovane che possono creare erosione in immissione nel fiume: anche questi due punti saranno oggetto di intervento.

“Risalendo il letto del fiume è d’interesse la zona a monte del passaggio pedonale che c’è sotto il ponte. Qui il letto è ampio e con presenza di alberi ad alto fusto. In questo tratto ci sarà una minima sistemazione su entrambe le sponde per mantenere l’ampiezza del letto”.

“Il progetto presentato è un’azione prevista dal Contratto di Fiume dal Comune di Lecco – spiegano dalla Cooperativa Il Grigio – L’azione di sistemazione ripariale ha lo scopo di rendere la zona a uso ricreativo sicuro e curato. Oltre a dare nuova vita all’area verde urbana, potrà far attivare la comunità locale per il mantenimento della zona. Ad esempio, nel parco limitrofo mancano arredi urbani per rendere questo piccolo angolo confortevole e accogliente. Inoltre, sarebbe utile installare una nuova delimitazione verso i canali. Queste opere possono essere inserite in un progetto più ampio di coinvolgimento di associazioni/cooperative che già operano nella zona”.