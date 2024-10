Festa d’Autunno al rifugio Sassi-Castelli per la Società Escursionisti Lecchesi

Una cinquantina i soci che ieri, domenica, sono saliti ai Piani di Artavaggio

“E’ stata anche l’occasione per festeggiare l’80° compleanno della nostra affezionata socia Emi Fumagalli”

LECCO – Festa d’Autunno al Rifugio Sassi-Castelli ai Piani d’Artavaggio. Una cinquantina i soci della Società Escursionisti Lecchesi che ieri, domenica, hanno partecipato alla bella giornata di festa che si è aperta con la Santa Messa celebrata nella chiesetta di Artavaggio da don Agostino Briccola di Moggio.

A seguire si è svolto il pranzo sociale organizzato nella “Sala Fiocchi” del rifugio con menù molto apprezzato da tutti e preparato dallo chef Massimo Aluvisetti ben coadiuvato dal suo staff. “La giornata di ieri è stata anche l’occasione per festeggiare l’80° compleanno della nostra affezionata socia Emi Fumagalli che non manca mai di deliziarci con le sue torte in occasione delle nostre gite” ha detto il presidente Mauro Colombo.

Il prossimo appuntamento dell’associazione è con l’ultima gita del Camminasel prevista domenica 27 ottobre a Lerici. Sono aperte le iscrizioni, info www.sel-lecco.org.