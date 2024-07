Gel Laorca: rimandata “la due giorni” in Val Formazza

Un fulmine ha colpito la linea di alimentazione del Rifugio Claudio e Bruno lasciandolo senza corrente

La gita è riprogrammata per il weekend del 27 e 28 luglio

LECCO – Il Gel Laorca comunica che a causa di un problema tecnico grave, ovvero che un fulmine ha colpito la linea di alimentazione del Rifugio Claudio e Bruno lasciandolo senza corrente, la “due giorni” in Val Formazza in programma per sabato 6 e domenica 7 luglio viene rimandata al weekend del 27 e 28 luglio.

I Soci che avevano prenotato e che non potranno più partecipare alla gita, verrà restituita la caparra versata, per gli altri rimarrà valida la prenotazione.