Il GEL Laorca celebra 50 anni: una storia di passione, amicizia e amore per la montagna

Il presidente Massimo Vicari: “Il GEL è famiglia. Qui sono cresciuto: prima come consigliere, poi tesoriere quindi presidente. Il GEL è irrinunciabile”

LECCO – Cinquanta anni di cammino, di sentieri percorsi insieme, di orizzonti ammirati dalla vetta e di comunità costruita passo dopo passo. Il GEL Laorca, Gruppo Escursionisti Laorchesi, festeggia il traguardo storico del mezzo secolo dalla sua fondazione, avvenuta il 2 marzo 1975 grazie all’intuizione e alla passione di Pietro Riva, Mario Barone e Pietro Spreafico. Partendo da un piccolo gruppo di amici legati al Circolo ACLI, la loro iniziativa si è trasformata in un sodalizio di riferimento per l’escursionismo locale, radicando i suoi valori nel rispetto per la montagna e nella forza dei legami umani.

Il primo articolo dello Statuto del GEL recitava un messaggio chiaro: “Creare un insieme di persone che, appassionate di montagna e accomunate dall’amore per essa, esprimessero con il loro comportamento un esempio di civile rispetto”. Questo spirito ha guidato ogni attività del gruppo, sin dalla prima escursione che fu il pranzo alla baita dei soci Mario e Gerolamo Piazzoni in Val Calolden, era il 6 marzo 1975, così come la prima gita “ufficiale” lungo il percorso Alpe di Paglio – Rifugio Santa Rita – Introbio, effettuata il 18 giugno 1975.

Da allora ne sono seguite un’infinità, senza dimenticare i grandi classici che hanno fatto la storia del Gruppo perché organizzate ogni anno, come la traversata da Laorca al Santuario della Madonna della Cornabusa (prima edizione 19 giugno 1976) e quella dal Rifugio Grassi alla Cà San Marco (prima edizione 28 giugno 1976).

Tra le iniziative, come non ricordare la posa della Croce di legno e la Lapide alla memoria dei Caduti al Sass Quader (25 settembre 1975 – inaugurazione 29 novembre 1975) luogo simbolo del GEL, avvenuta grazie all’avallo del proprietario del terreno, Carlo Casati, Socio Onorario, e all’aiuto di Pietro Spreafico che mise anche l’illuminazione alla Croce nel periodo natalizio.

Gli Anni ’90 segnarono un periodo di crisi per il gruppo, dopo la scomparsa dei fondatori Pietro Riva e Mario Barone. Fu però grazie alla determinazione di Don Angelo Galbusera, parroco di Laorca, e di Giancarlo Airoldi, che il GEL ritrovò nuova linfa, riorganizzandosi e puntando sulla collaborazione tra i soci.

Negli anni seguenti, con l’arrivo alla presidenza di Antonio Spada (1996), il gruppo continuò a crescere, superando i 170 iscritti e affermandosi come realtà di primo piano nell’escursionismo lecchese.

Nel 2002 il GEL venne profondamente modificato nella struttura, arrivando a costituirsi come Associazione. Si aprì una nuova fase di crescita con Massimo Vicari alla presidenza. La sua guida rafforzò ulteriormente il senso di appartenenza e di partecipazione collettiva, che sono il cuore pulsante del sodalizio. Nel 2016-2017, la presidenza venne affidata a Alberto Magni, con il GEL che raggiunse l’importante traguardo di 200 soci.

Dal 2020, è tornato a capo del GEL Massimo Vicari e con la sua esperienza e il suo entusiasmo, guida oggi l’associazione nel celebrare il 50° anniversario, confermando la solidità di un gruppo che continua a essere punto di riferimento per gli amanti della montagna e per chi desidera condividere momenti autentici di amicizia e scoperta.

In occasione del 50° sarà ancora più ricco il programma di gite, eventi e iniziative, a partire dall’appuntamento di sabato 1 marzo, alle ore 17.30, quando verrà celebrata la messa nella chiesa di Malavedo ricordando i soci defunti, a seguire cena sociale in oratorio con proiezione di vecchie foto. Sempre nel mese di marzo, verrà presentata una maglietta in materiale tecnico con il logo del 50° che verrà poi messa in vendita. Durante le festa patronale di Luglio “Terza de Löi” invece verrà riproposto il “Girett per ul paes“ camminata non competitiva tra le vie di Laorca e Malavedo.

Massimo Vicari, presidente del GEL, si dichiara soddisfatto della solidità dell’associazione: “Siamo ancora un’associazione solida. Parlando con i presidenti di altre associazioni, appare a tutti evidente come questo tipo di realtà stiano scomparendo, anche a fronte di una modalità differente di aggregazione che sfrutta i social media. Ci sono gruppi o privati su Instagram e Facebook, per citarne un paio, che propongono uscite, gite ed escursioni senza l’obbligo di iscrizione associativa, pagando solo la quota d’uscita per quel giorno. In questo nuovo panorama anche per realtà come il GEL diventa difficile avere soci iscritti. Come non dimenticare poi il periodo nero del Covid; avevamo preso un brutto colpo. Poi negli anni seguenti le cose si sono pian piano risistemate e siamo ripartiti con una media di una trentina di partecipanti ad escursione”.

Forza e resilienza, ma per Vicari c’è dell’altro: “Credo nel DNA dei laorchesi, è proprio vero che ci sia quella caparbietà che talvolta si traduce in ‘cocciutaggine’ e li porta a non mollare mai, nemmeno nelle difficoltà e nelle situazioni più avverse. E infatti, sono ribattezzati ‘Craponi’, nel vero senso dalla parola dato che dopo il battesimo religioso, c’era quello profano alla Colonna così detta dei Craponi, appunto”. Prerogativa che il gruppo sfoggia sul proprio stemma, dove campeggia la celebre Colonna accompagnata dalla scritta “Craponi”.

Tornando alle iniziative proposte lo scorso anno, Vicari ricorda anche le due visite extra programma, organizzate dalla socia e consigliera Cristina Andreotti. Una di queste, in collaborazione con Laorca Lab, ha portato alla riscoperta dei monumenti di Laorca, offrendo una nuova prospettiva sulla storia locale. La seconda visita, invece, ha riguardato la Casa del Pellegrino di Civate. “Prossimamente vorremmo tornare ad organizzare anche qualche serata dedicata alla montagna presso il salone dell’Oratorio di Laorca, ci stiamo lavorando”.

Per Massimo Vicari, il prossimo anno saranno 30 anni consecutivi nel consiglio del GEL, un traguardo che condividerà con Giuseppe Ghislanzoni. “Di cose ne abbiamo fatte e viste – dichiara Vicari – Per me il GEL è famiglia, sono cresciuto con il GEL, prima come consigliere, poi tesoriere quindi presidente. Il GEL è irrinunciabile”.

Per i soci e tutti coloro che sono interessati a conoscere da vicino questa piccola grande associazione escursionistica, il ritrovo è il venerdì sera (dalle 21 alle 22.30) al bar dell’oratorio di Laorca. “Solitamente ci trovavamo nella vicina sede, in via Spreafico 10 – spiega Vicari – Specialmente d’inverno alcuni venerdì erano un po’ tristi, con pochissima gente in giro. Così, abbiamo chiesto a Suor Paola se in concomitanza del nostro appuntamento settimanale potevamo aprire il bar dell’Oratorio. Beh, è stata una scelta indovinata, adesso, con la scusa di bere anche un semplice caffè, qualche persona in più si vede”.

Tagliando questo storico traguardo, si può dire che cinquant’anni dopo, il GEL Laroca è più vivo che mai, grazie alla dedizione dei suoi membri e al sogno condiviso di scoprire e proteggere le bellezze della montagna. La sua storia è un esempio di come passione e comunità possano lasciare un segno duraturo nel tempo e nel cuore delle persone.

Il Consiglio Direttivo del GEL in carica fino al prossimo anno è composto da: Massimo Vicari (Presidente), Giampiero Sala (Vice Presidente), Adriano Ferrario (Tesoriere), Roberto Spreafico e Mariacristina Andreotti, Guido Aldè, Simone Larosa, Gianluigi Baruffaldi, Pietro Bolis, Giuseppe Ghislanzoni e Pasquale Larosa.